Amico Mio il saluto di Salvini prima dell’inizio della conferenza stampa alla Camera – Il video

Alle 11 del 26 marzo 2026, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati, si è svolta una conferenza stampa organizzata dalla Lega. La riunione riguardava il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. Prima dell'inizio, il leader del partito ha salutato con un amico, pronunciando un

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 26 marzo alle 11, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati la Lega ha tenuto una conferenza stampa per il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. All’evento hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio Comunale di Prato e promotore dell’iniziativa Claudiu Stanasel, la senatrice Tilde Minasi e il deputato Francesco Bruzzone – rispettivamente primi firmatari delle proposte al Senato e alla Camera – e Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia. Chiuderà Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Marco amico mio come scrivevo la censura ha sempre ottime ragioni. Non è una battuta. Da liberale non ne trovo personalmente mai una che mi convinca che ne valga la pena, tutto qui. x.com