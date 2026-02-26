Addio a Paola Refice custode dell’arte e della memoria di Piero della Francesca

È scomparsa improvvisamente una figura importante nel settore culturale, nota per il suo lavoro di tutela e conservazione dell’arte. La sua attività ha contribuito a mantenere viva la memoria di grandi maestri e a promuovere la conoscenza delle opere più significative. La sua passione e dedizione sono state riconosciute da chi ha avuto modo di collaborare con lei nel corso degli anni.

Per oltre un decennio alla guida della Fondazione Piero della Francesca, ha dedicato la sua vita alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico del territorio Lutto nel mondo della cultura per l'improvvisa scomparsa di Paola Refice, storica dell'arte e dirigente del Ministero della Cultura.