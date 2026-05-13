Carlo Nordio su Garlasco | Una situazione anomala la legislazione va cambiata

Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa una persona condannata in primo grado per un crimine così grave essere comunque considerata innocente fino a prova contraria. Il ministro della Giustizia ha commentato la situazione, definendola “anomala” e chiedendo un intervento sulla legislazione attuale. La questione riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, che ha suscitato molte discussioni pubbliche e rappresenta un esempio delle criticità del sistema giudiziario.

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Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – "Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa esistere una situazione in cui una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga su un altro, sulla base di prove per le quali - sempre secondo l'accusa - l'autore del delitto sarebbe completamente diverso dal primo. Ripeto: una situazione anomala che diciamo raramente si vede e io non l'ho mai vista". Non usa mezzi termini il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda Garlasco, parlando a margine del convegno “Proteggere chi protegge: azioni di supporto psicologico per il Corpo di polizia penitenziaria” in corso a Roma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Nordio su Garlasco: “Una situazione anomala, la legislazione va cambiata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto di Garlasco, Nordio: “Situazione anomala che non ho mai visto”Carlo Nordio interviene sul delitto di Garlasco e sugli ultimi sviluppi della nuova inchiesta che vede al centro Andrea Sempio. Leggi anche: Garlasco, Nordio: “Caso paradossale nato da una legge sbagliata che va cambiata” Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Delitto Garlasco, la Procura di Pavia nega l'accesso agli atti a un giornale; È sempre Cartabianca: Garlasco: chi è veramente Andrea Sempio? Video; Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca'?. Carlo #Nordio interviene sul caso del delitto di #Garlasco a margine di un convegno, entrando ancora una volta in una vicenda delicatissima, con un procedimento penale in corso su un nuovo indagato. x.com Garlasco, la procura di Brescia pronta a chiudere le indagini sull'ex pm Venditti - reddit.com reddit Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco e solleva nuovi dubbi sulla condanna di Alberto StasiGarlasco, il caso Stasi riaperto dalle parole di Nordio Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul caso di Garlasco, dove la nuova inchie ... assodigitale.it Nordio su Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiataIl ministro della Giustizia è intervenuto a margine del convegno alla Scuola superiore della polizia penitenziaria Piersanti Mattarella. La ... repubblica.it