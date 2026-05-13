Carlo Nordio torna a criticare il sistema che avrebbe permesso di determinare tutta la vicenda giudiziaria di Garlasco. Commentando gli ultimi sviluppi della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, il ministro della Giustizia ha espresso nuovamente le sue perplessità sulla condanna di Alberto Stasi, parlando di “situazione anomala, che non ho mai visto”. Le critiche di Carlo Nordio Il commento sulla condanna ad Alberto Stasi Il commento dell'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti Le critiche di Carlo Nordio Del resto non è la prima volta che il ministro Nordio commenta la nuova indagine su Garlasco, senza mai entrare nel merito dell’inchiesta, ma contestando il processo giuridico che ha portato alla condanna Alberto Stasi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il ministro Nordio torna sulla sentenza definitiva contro Stasi: "Situazione anomala, mai vista"

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