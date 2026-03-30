Nella puntata del 30 marzo, Massimo Giletti torna su Rai 3 con Lo Stato delle Cose: nuove indiscrezioni sulla perizia di Cattaneo potrebbero riscrivere tempi e dinamica del delitto di Garlasco. Stasera, lunedì 30 marzo, alle ore 21.20, Massimo Giletti torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento di Lo Stato delle Cose. La serata si preannuncia densa di riflessioni politiche e rivelazioni investigative, a partire dall'editoriale in apertura di Michele Santoro, pronto ad analizzare le ultime tensioni dello scacchiere nazionale e internazionale. Delitto di Garlasco: la perizia Cattaneo e il nuovo orario della morte Il cuore della trasmissione sarà dedicato al delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e Sempio

Una selezione di notizie su Lo stato delle cose stasera su Rai 3...

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Garlasco, giallo sull’alibi: lo scontrino di Sempio è autentico, ma è stato lui a ritirarlo?I legali di Sempio consegnano alla Procura di Pavia le indagini difensive sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 Ultimi...