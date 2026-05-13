Il ministro Adolfo Urso incontra gli imprenditori locali | focus su sviluppo energia e investimenti

Da ferraratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Adolfo Urso ha incontrato gli imprenditori locali per discutere di sviluppo economico, energia e investimenti. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di ascoltare le esigenze del settore produttivo e analizzare le opportunità di crescita. Durante la riunione, sono stati affrontati vari temi legati alle politiche energetiche e alle possibilità di attrarre nuovi capitali. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto tra rappresentanti istituzionali e imprenditori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ministro Adolfo Urso è arrivato per tastare il polso ad un tessuto produttivo vivace, con ancora grandi potenzialità. La visita di lunedì 11 allo stabilimento Bregoli Group e alla Bio Aedilitia di Massimiliano Maini è servita per incontrare gli imprenditori locali.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera: «Il nuovo hub non sia solo stoccaggio»Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso questa mattina è stato in sopralluogo a Porto Marghera, dopo il colloqui con il commissario Ue...

Caso Electrolux: il ministro Adolfo Urso apre il tavolo sulla vertenza, mentre Italia Viva presenta un'interrogazione parlamentareCERRETO D’ESI – Electrolux chiude gli stabilimenti in Italia, tra cui quello di Cerreto d’Esi.

Argomenti più discussi: Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera: Il nuovo hub non sia solo stoccaggio; Urso ha capito prima degli altri che il Made in Italy non si produce, si commemora con i francobolli; Il ministro Adolfo Urso in visita a Bondeno; Carburanti in calo e dazi auto non formalizzati: le rassicurazioni del ministro Urso alla Camera.

adolfo urso il ministro adolfo ursoCrisi Electrolux, Urso: Sappiamo come fareBOLOGNA. Il piano di Electrolux è inaccettabile. Ma sappiamo come fare. Dispensa ottimismo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ... corriereromagna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web