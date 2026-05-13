Il ministro Adolfo Urso incontra gli imprenditori locali | focus su sviluppo energia e investimenti
Il ministro Adolfo Urso ha incontrato gli imprenditori locali per discutere di sviluppo economico, energia e investimenti. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di ascoltare le esigenze del settore produttivo e analizzare le opportunità di crescita. Durante la riunione, sono stati affrontati vari temi legati alle politiche energetiche e alle possibilità di attrarre nuovi capitali. L’incontro si è svolto in un clima di confronto diretto tra rappresentanti istituzionali e imprenditori.
Il ministro Adolfo Urso è arrivato per tastare il polso ad un tessuto produttivo vivace, con ancora grandi potenzialità. La visita di lunedì 11 allo stabilimento Bregoli Group e alla Bio Aedilitia di Massimiliano Maini è servita per incontrare gli imprenditori locali.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera: «Il nuovo hub non sia solo stoccaggio»Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso questa mattina è stato in sopralluogo a Porto Marghera, dopo il colloqui con il commissario Ue...
Caso Electrolux: il ministro Adolfo Urso apre il tavolo sulla vertenza, mentre Italia Viva presenta un'interrogazione parlamentareCERRETO D’ESI – Electrolux chiude gli stabilimenti in Italia, tra cui quello di Cerreto d’Esi.
Argomenti più discussi: Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera: Il nuovo hub non sia solo stoccaggio; Urso ha capito prima degli altri che il Made in Italy non si produce, si commemora con i francobolli; Il ministro Adolfo Urso in visita a Bondeno; Carburanti in calo e dazi auto non formalizzati: le rassicurazioni del ministro Urso alla Camera.
Il ministro Adolfo Urso, a margine dell’evento #R2I - Research to Innovate Italy di #Bologna, ha incontrato la commissaria europea per Startup, Ricerca e Innovazione, Ekaterina Zaharieva. Al centro del confronto: la riforma del quadro societario unico e facebook
Esuberi Electrolux, il ministro Adolfo Urso convoca il tavolo al Mimit | Cronache Ancona x.com
Stellantis, il Piano Italia prosegue secondo Urso: La produzione è tornata a crescere reddit
Crisi Electrolux, Urso: Sappiamo come fareBOLOGNA. Il piano di Electrolux è inaccettabile. Ma sappiamo come fare. Dispensa ottimismo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ... corriereromagna.it