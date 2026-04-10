Carta docente anche ai precari il Tar Sicilia ordina al ministero di pagare

Il Tribunale amministrativo regionale in Sicilia ha deciso che anche i docenti precari devono ricevere la carta docente, il bonus di 500 euro assegnato ogni anno per la formazione degli insegnanti. La sentenza ordina al ministero di procedere con i pagamenti a favore di chi lavora con contratti a termine. La decisione riguarda tutti i docenti che svolgono attività di insegnamento senza un contratto a tempo indeterminato.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha stabilito che anche i docenti precari hanno diritto alla carta docente, il bonus annuale da 500 euro per la formazione degli insegnanti.La decisione arriva dopo il ricorso presentato per conto di un insegnante agrigentino, che aveva già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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