Indagati altri due colleghi del poliziotto Carmelo Cinturrino | le accuse sono di falso e arresto illegale
Due agenti di polizia sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta riguardante il caso di un collega, coinvolto per falso e arresto illegale. L'indagine, che coinvolge il Commissariato Mecenate di Milano, sta esaminando le responsabilità di ulteriori membri delle forze dell'ordine oltre al poliziotto principale. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.
L'inchiesta sul caso Cinturrino e sul Commissariato Mecenate di Milano si allarga: altri due agenti sono stati inseriti nel registro degli indagati. Salgono a 7, in tutto, i poliziotti coinvolti, compreso Cinturrino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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