PODISMO | appuntamento inserito nel circuito Chimera Run e riservato ai soli atleti Fidal Memorial Occhiolini e Tognalini | verso il record di iscrizioni per la corsa in centro

Sono in corso le iscrizioni per la quinta edizione del memorial Paolo Occhiolini e Jacopo Tognalini, evento inserito nel circuito Chimera Run e riservato esclusivamente agli atleti iscritti alla Fidal. La corsa si svolge nel centro cittadino e registra un numero crescente di partecipanti, avvicinandosi a un record di iscrizioni. La manifestazione si svolge in provincia di Arezzo, con un'attenzione particolare alla partecipazione degli atleti qualificati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AREZZO Proseguono a ritmo sostenuto le iscrizioni alla quinta edizione del memorial Paolo Occhiolini e Jacopo Tognalini. Appuntamento per domenica 24 maggio nel cuore del centro storico di Arezzo per la gara podistica organizzata dalla Filirun Team sulla distanza di 5.000 metri su un circuito cittadino interamente chiuso al traffico. Saranno in totale quattro i giri da ripetere, ognuno di 1,250 chilometri. La gara è stata inserita nel circuito Chimera Run ed è riservata ai soli atleti Fidal o in possesso di Runcard, vede come quota di iscrizione da oggi fino alla gara il costo di 15 euro. Ai primi 300 iscritti della competizione verrà consegnata una medaglia finisher coniata proprio per l’occasione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - PODISMO: appuntamento inserito nel circuito Chimera Run e riservato ai soli atleti Fidal. Memorial Occhiolini e Tognalini: verso il record di iscrizioni per la corsa in centro Notizie correlate Podismo: Eco Corsa del Lago di Montedoglio. Oltre 200 iscrizioni in vista dell’appuntamentoViaggia ben oltre le 200 presenze la 14esima edizione della Eco Corsa del Lago di Montedoglio in programma domenica prossima, 29 marzo, con partenza... Leggi anche: Mezza Maratona di Latina, numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lido