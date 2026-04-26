Canottaggio l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e Francia

L’Italia si è aggiudicata la classifica a punti della 40ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, superando Grecia e Francia. La competizione si è svolta nel fine settimana, con le squadre che si sono affrontate in diverse prove. La vittoria italiana è stata confermata dal punteggio totale accumulato durante le varie regate. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

L’ Italia ha vinto la classifica a punti della 40ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja di canottaggio, manifestazione che apre la stagione internazionale: nelle 43 finali complessive disputate in due giorni, infatti, gli azzurri hanno accumulato 89 punti, precedendo la Grecia, seconda a quota 43, e la Francia, terza con 21. Nel quattro di coppia maschile affermazione di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, andando a precedere la Cechia dopo aver preso la prima posizione sin dal via. Nel doppio maschile vince la Francia, ma Marco Selva e Niels Torre sono terzi, mentre Gabriel Soares e Leonardo Tedoldi sono sesti. Nel singolo femminile vince l’ucraina Kateryna Dudchenko, ma è terza ad 1? Alice Codato, così come salgono sul gradino più basso del podio, nel doppio femminile, Clara Guerra ed Alice Gnatta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e Francia Notizie correlate Canottaggio, i convocati dell’Italia per il Memorial D’Aloja: 39 azzurri per l’inizio della stagione internazionaleGiovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle),... Canottaggio, ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’AlojaL’Italia si conferma Nazione di riferimento del panorama internazionale e ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 40° Memorial d’Aloja: brilla il quattro di coppia campione del mondo, esordio con vittoria per il due senza Lodo-Codato; Canottaggio, ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’Aloja; Canottaggio, il Memorial d’Aloja torna ad essere l’opening stagionale internazionale; Canottaggio: l'Italia vince il 40° Memorial Paolo d'Aloja. Canottaggio, l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e FranciaL'Italia ha vinto la classifica a punti della 40ma edizione del Memorial Paolo d'Aloja di canottaggio, manifestazione che apre la stagione internazionale: ... oasport.it L’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’AlojaPIEDILUCO - L’Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, ... ilnautilus.it 40° Memorial Paolo d’Aloja: le voci delle finali di domenica tinyurl.com/ypf6yfd5 #mdaloja2026 #rowinginpiediluco #Memorialdaloja2026 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #memorialdaloja #piediluco #worldrowing x.com MEMORIAL RECAP: GIORNO 2 Stamani prime finali del Memorial Paolo d'Aloja-International Green Regatta Tra gli azzurri sugli scudi il 2- di Codato e Lodo e il 4x campione mondiale in carica. Bene gli azzurrini U19, esordio al Memorial pe - facebook.com facebook