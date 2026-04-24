A causa di una frana sulla condotta idrica chiuso il serbatoio di Gallina previsti disservizi idrici | ecco dove

Una frana ha danneggiato una condotta idrica, portando alla chiusura del serbatoio di Gallina. La modifica nella rete ha causato disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle zone di Gallina e Miniera. L’incidente si è verificato venerdì 24 aprile, e al momento non sono stati comunicati tempi di ripristino. La situazione potrebbe influire sulle utenze di queste località fino a nuovo avviso.

A causa di una frana che ha tranciato la condotta idrica, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si prevedono disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle località Gallina e Miniera. La condotta collega il pozzo San Lorenzello al serbatoio di Gallina. L’impresa incaricata interverrà in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Guasto alla condotta regionale: disservizi idrici a QualianoSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Napoli Capitale... Sassari e Castelsardo: acquedotto in ritardo, lavori sospesi a causa di disservizi idrici**Sassari e Castelsardo, il ritardo dei lavori sull’acquedotto Coghinas 2 mette a rischio la fornitura d’acqua. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A causa di una frana sulla condotta idrica chiuso il serbatoio di Gallina, previsti disservizi idrici: ecco dove; A Casalgiate spunta Coco Chanel, ecco la gallina star della frazione di Novara; Un altro colpo in villa: dopo Filippi, picchiato e rapinato Fabio Gallina, fondatore del Forno d'Asolo; Basket, Serie C play-out: psicodramma Robbio. La Fluidotecnica cede in Gara 3 (60-73). Casoratese salva. Noleggiare le galline invece che acquistare le uova: il servizio spopola negli Stati Uniti (a causa dei prezzi folli)Negli Stati Uniti sta emergendo una tendenza insolita: affittare galline come alternativa all’acquisto di uova. Questo fenomeno è nato in risposta all’aumento vertiginoso dei prezzi delle uova, dovuto ... greenme.it A Casalgiate spunta Coco Chanel, ecco la gallina star della frazione di Novara x.com la gallina che ha deposto le uova....si è palesata - facebook.com facebook