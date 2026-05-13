Il marittimo in quarantena | io primo malato d' Italia per un equivoco

Un marittimo in quarantena è stato indicato come il primo caso sospetto in Italia a causa di un equivoco. La vicenda ha attirato l’attenzione quando, dopo aver riposato nel pomeriggio, il soggetto ha aperto gli occhi e sono emersi i dettagli della situazione. La notizia si è diffusa rapidamente online, generando diverse discussioni sulle modalità di gestione e comunicazione dei casi di isolamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La notizia aveva già fatto il giro del web quando Federico Amaretti ha aperto gli occhi dal pisolino pomeridiano. Il primo italiano contagiato dall'Hantavirus era stato identificato, si diceva: ricoverato allo Spallanzani, sintomatico, con una tosse che non lasciava dubbi. I siti di informazione rimbalzavano la storia, i telefoni squillavano. Solo che il diretto interessato, 25 anni, ufficiale di navigazione originario di Villa San Giovanni, in Calabria, stava dormendo. Niente ricovero, niente tosse, niente febbre. Solo una quarantena precauzionale, un equivoco mediatico e una storia personale diventata suo malgrado di interesse nazionale. Federico fa il marittimo dal 2019, con il ritmo scandito che caratterizza quella professione: quattro mesi imbarcato, due a terra.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il marittimo in quarantena: io "primo malato d'Italia" per un equivoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantenaTempo di lettura: 2 minutiÈ di Torre del Greco il marittimo di 24 anni risultato tra i quattro italiani posti in via precauzionale in quarantena a... Hantavirus, la circolare per l?Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletanoÈ risultato negativo al primo tampone il giovane marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Temi più discussi: Hantavirus, 25enne calabrese in quarantena con sintomi: campioni inviati allo Spallanzani; Hantavirus, chi sono i due marittimi italiani in quarantena obbligatoria; Hantavirus. Due ordinanze per i marittimi del volo Klm: quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni; Hantavirus, quarantena obbligatoria per il marittimo di Villa San Giovanni. #Hantavirus In Italia disposta quarantena obbligatoria per una delle 4 persone sotto monitoraggio . È il marittimo 24enne di Torre del Greco. A disporre la quarantena è il sindaco Uomo del Sudafrica in isolamento a Padova ha chiesto di tornare nel suo Paese x.com Hantavirus, quarantena obbligatoria per il marittimo di Villa San Giovanni reddit Virus, il marittimo calabrese in quarantena: io primo malato d'Italia per un equivocoLa notizia aveva già fatto il giro del web quando Federico Amaretti ha aperto gli occhi dal pisolino pomeridiano. Il primo italiano contagiato ... iltempo.it Hantavirus, 25enne calabrese in quarantena con sintomi: campioni inviati allo SpallanzaniMonitoraggio rafforzato in Italia. Lo Spallanzani analizzerà i campioni del paziente calabrese con sintomi compatibili con l'hantavirus ... fortuneita.com