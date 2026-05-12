Blue economy Assiterminal celebra primi 25 anni

Assiterminal ha festeggiato i suoi primi 25 anni con un evento a Roma, in cui ha annunciato tre obiettivi principali: rafforzare la certezza del diritto, migliorare la governance del settore portuale e unificare la rappresentanza della portualità italiana. La celebrazione ha coinvolto vari rappresentanti del settore e si è concentrata su queste tematiche fondamentali per lo sviluppo della blue economy.

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Roma,1 2 mag. (Adnkronos) - Assiterminal celebra i suoi primi 25 anni con tre priorità: certezza del diritto, governance coordinata e rappresentanza unitaria della portualità italiana. Si è svolta oggi presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma l'Assemblea pubblica di Assiterminal celebrativa dei 25 anni dell'Associazione. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, operatori, stakeholder e rappresentanti del mondo portuale e logistico per una riflessione sul ruolo strategico della portualità italiana nello sviluppo economico, industriale ed energetico del Paese. Sono intervenuti in rappresentanza del Governo il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il Consigliere economico del Presidente del Consiglio Renato Loiero.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blue economy, Assiterminal celebra primi 25 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blue economy, Cognolato (Assiterminal): “Servono regole certe e una voce unica del terminalismo”(Adnkronos) – "Servono regole certe, semplificazione normativa e una rappresentanza unica del terminalismo italiano". Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il...