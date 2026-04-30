Roberta lascia il lavoro e cambia vita in Africa | Aiuto le donne se una si realizza anche le altre capiscono di poterlo fare

Una donna napoletana ha deciso di lasciare il lavoro e trasferirsi in Burkina Faso, dove si dedica ad assistere donne e bambini. A Fanpage.it ha spiegato di voler usare le sue risorse per contribuire a migliorare le vite di chi si trova in difficoltà. La sua scelta si basa sulla volontà di aiutare le donne a realizzarsi, convinta che il loro successo possa ispirare anche altre persone.

Roberta ha lasciato Napoli e in Burkina Faso aiuta le donne e i bambini. A Fanpage.it ha raccontato: "Voglio restituire la fortuna che ho avuto nella vita".🔗 Leggi su Fanpage.it

Guyane : la formation la plus redoutée de l’armée française

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