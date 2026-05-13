Il 5 giugno si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica collettiva alla Torre dei Vescovi di Luni, nel borgo di Castelnuovo Magra. Intitolata “La liberazione possibile. Il Manicomio, Franco Basaglia e noi”, l’esposizione è curata dagli Archivi della Resistenza – circolo Edoardo Bassignani. La mostra presenta una serie di fotografie legate alla figura di Basaglia e al tema dei manicomi, con lo scopo di mettere in evidenza aspetti storici e sociali collegati a questi argomenti.

‘La liberazione possibile. Il Manicomio, Franco Basaglia e noi’. Questo il titolo della mostra fotografica collettiva curata dagli Archivi della Resistenza – circolo Edoardo Bassignani, che il 5 giugno verrà inaugurata alla Torre dei vescovi di Luni, nel borgo di Castelnuovo Magra. Al centro dell’esposizione che racchiuderà gli scatti di sette importanti fotografi italiani, il delicato tema della malattia mentale, il manicomio, la rivoluzione basagliana, ma anche l’eredità di quella che fu innanzitutto una battaglia di civiltà. Nei sei piani della torre troveranno spazio gli scatti realizzati a partire dal 1969 e sino agli anni Dieci del Duemila di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Luciano D’Alessandro, Uliano Lucas, Paola Mattioli, Emilio Tremolada e Eno Umbaca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Manicomio, Basaglia e noi’. Gli scatti in mostra alla Torre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Gli scatti simbolo della lotta alla mafia nella mostra "Luce e memoria"

In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto...

Argomenti più discussi: ’Il Manicomio, Basaglia e noi’. Gli scatti in mostra alla Torre; Dai manicomi alla legge Basaglia: sette grandi fotografi in mostra nella Torre di Castelnuovo Magra; Il democristiano che volle Basaglia a Trieste: Non era comunista. Avevamo tutti contro, ma abbiamo fatto la …; L’utopia della realtà di Franco Basaglia: è possibile costruire una società di cura?.

#BasagliaVive - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L’avventura di Basaglia e della chiusura dei manicomi raccontata a teatro dai protagonistiPrima nei manicomi c’erano circa 100mila internati, numeri senza volto. Dopo la rivoluzione basagliana i numeri diventarono persone, fuori dai manicomi. È questo il racconto principale dello ... repubblica.it