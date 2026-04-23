In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026

A Bari, durante l’autunno, si terrà la tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition, che presenterà gli scatti vincitori del concorso del 2026. Tra le immagini esposte ci sarà anche la foto dell’anno, scelta tra le più significative del premio internazionale dedicato alla fotografia di cronaca e attualità. La mostra si svolgerà nel capoluogo pugliese, attirando appassionati e professionisti del settore.

Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto dell'anno 2026 del World Press Photo. L'immagine 'Separated by Ice', che ritrae una famiglia di migranti separata dall'agenzia per il contrasto all'immigrazione illegale americana, scattata dalla fotografa Carol Guzy per il 'Miami Herald', sarà nel capoluogo pugliese insieme agli altri due scatti finalisti come foto dell'anno e a tutte le fotografie vincitrici del concorso. L'evento di Bari è organizzato da Cime, brand ambassador Italia e tra i maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di Amsterdam.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026 Notizie correlate I vincitori del World Press PhotoSono stati annunciati i vincitori del World Press Photo, uno dei concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo. World Press Photo 2026: l’italiana che racconta le donne del MaroccoLa tensione artistica del fotogiornalismo si sposta su un palcoscenico internazionale di altissimo prestigio, dove una giovane talento italiana è... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026; Ombre su via Sparano, una bella mostra fotografica al Villaggio del Fanciullo di piazza Giulio Cesare; Ivo Saglietti, immagini d'archivio ai Magazzini Fotografici; Bolivia, si dimette la presidente di Ypfb dopo meno di un mese. In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto dell'anno 2026 del World Press Photo. (ANSA) ... ansa.it World Press Photo 2025, in mostra l'Africa vista da Cinzia CanneriL'esposizione fino all'8 dicembre: tra i 144 scatti del fotogiornalismo internazionale, premiati nella 68ª edizione del concorso, quelli della vincitrice italiana della categoria Long Term Project ... rainews.it World Press Photo 2026, la foto vincitrice racconta le violenze dell'Ice. x.com Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall’Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026. https://gazzettadelsud.it/p=2200271 - facebook.com facebook