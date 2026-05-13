Il maltempo colpisce ancora Milano scatta l' allerta per i temporali | le previsioni

Una nuova ondata di maltempo interessa Milano, con l’allerta per temporali che è stata annunciata dalla protezione civile del Comune. L’allerta gialla, valida dalle 6 di giovedì 14 maggio fino a mezzanotte di venerdì, riguarda il rischio di temporali sulla zona idraulica della città. La comunicazione è stata diramata dall’autorità regionale competente, che ha monitorato le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.

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