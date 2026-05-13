Il maltempo colpisce ancora Milano scatta l' allerta per i temporali | le previsioni
Una nuova ondata di maltempo interessa Milano, con l’allerta per temporali che è stata annunciata dalla protezione civile del Comune. L’allerta gialla, valida dalle 6 di giovedì 14 maggio fino a mezzanotte di venerdì, riguarda il rischio di temporali sulla zona idraulica della città. La comunicazione è stata diramata dall’autorità regionale competente, che ha monitorato le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni.
Nuova ondata di maltempo su Milano. La protezione civile di Palazzo Marino ha fatto sapere che l’autorità regionale competente ha diramato un allerta gialla per rischio temporali in vigore dalle 6 di giovedì 14 maggio alla mezzanotte di venerdì sul nodo idraulico di Milano.La attività di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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