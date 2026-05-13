Il Maggio dei Libri | perché la lettura è uno strumento fondamentale di crescita per bambini e ragazzi

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come citano le parole di una canzone dello Zecchino d’Oro: “ I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare, I libri sono inviti a straordinari viaggi, con mille personaggi l’incontro sempre c’è. I libri sono amici che fanno compagnia, I libri sono sogni di accesa fantasia, I libri son momenti di gioia e commozione non manca l’emozione che un brivido ti dà.” I libri sono tutto questo, sono veicolo di emozioni, di sapere, di amicizia e di scoperta. L’importanza di tenere in mano un libro è già una crescita sicura per il bambino ricca di insegnamenti, poiché aprono la strada verso la conoscenza del mondo e delle relazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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