Il vice presidente della Lega Pro ha espresso il suo sostegno alle seconde squadre, definendole uno strumento essenziale per lo sviluppo dei giovani calciatori. Ha citato alcuni esempi di giocatori che sono passati attraverso questa esperienza, come Yildiz, Miretti e Fagioli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a Sky, evidenziando l'importanza di questo modello per il calcio italiano.

di Luca Fioretti Zola promuove le seconde squadre: «Sono uno strumento fondamentale». Le dichiarazioni a Sky dell’attuale vice presidente della Lega Pro. Intervenuto a Sky Calcio Unplugged, Gianfranco Zola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le parole del vice presidente della Lega Pro. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO LEGA PRO – «Per me è un percorso che sto vivendo con grande piacere, perché la Lega Pro è stata fondamentale nella mia carriera: mi ha permesso di crescere, migliorare e farmi conoscere. La riforma si basa su incentivi economici per spingere le società a investire nei settori giovanili, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per preparatori, personale e strutture.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zola promuove le seconde squadre: «Sono uno strumento fondamentale, basta guardare Yildiz, Miretti e Fagioli»

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