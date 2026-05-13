Il luminare Stefàno 16mila interventi al cuore | Pazienti in piedi dopo 24 ore il futuro è già qui Chirurgo o robot? Avanti insieme
Un noto specialista in cardiochirurgia ha riferito di aver eseguito oltre sedicimila interventi al cuore, affermando che molti pazienti sono in piedi 24 ore dopo l’operazione. Durante un intervento recente, ha sottolineato come la tecnologia robotica stia diventando parte integrante delle procedure, affiancando i chirurghi umani. In un discorso pubblico, ha concluso dicendo che il futuro della chirurgia sarà una collaborazione tra medici e robot.
Firenze, 13 maggio 2026 – Immaginate l’ex stadio Franchi di Firenze nel giorno della partita più attesa: circa quarantamila tifosi sugli spalti. Ecco, negli ultimi venticinque anni, la cardiochirurgia di Careggi diretta dal professor Pierluigi Stefàno ha operato esattamente quel numero di persone: un intero stadio. Solo il prof Stefàno ha eseguito 16mila interventi come primo operatore. Una cardiochirurgia sempre più mininvasiva e di precisione tanto da ottenere la certificazione Eras (Enhanced Recovery After Surgery), un riconoscimento che premia un modello di cura innovativo, tutto centrato sul paziente e orientato alla riduzione dei tempi di recupero.🔗 Leggi su Lanazione.it
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