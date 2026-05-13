Il luminare Stefàno 16mila interventi al cuore | Pazienti in piedi dopo 24 ore il futuro è già qui Chirurgo o robot? Avanti insieme

Un noto specialista in cardiochirurgia ha riferito di aver eseguito oltre sedicimila interventi al cuore, affermando che molti pazienti sono in piedi 24 ore dopo l’operazione. Durante un intervento recente, ha sottolineato come la tecnologia robotica stia diventando parte integrante delle procedure, affiancando i chirurghi umani. In un discorso pubblico, ha concluso dicendo che il futuro della chirurgia sarà una collaborazione tra medici e robot.

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