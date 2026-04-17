Al Policlinico Tor Vergata sono state perfezionate procedure di ricostruzione mammaria con i propri tessuti dopo interventi per il cancro al seno, riducendo le dimissioni a 24 ore. L’Unità dedicata ha migliorato la sicurezza degli interventi, garantendo tempi più rapidi e un’esperienza più confortevole per le pazienti. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel trattamento post-operatorio, con benefici evidenti per le donne coinvolte.

Non è solo una questione di tecnica, ma di tempo e qualità della vita. La sfida vinta dall’ Unità di Chirurgia Plastica del Policlinico Tor Vergata di Roma segna un punto di svolta per le donne che hanno subito una mastectomia (asportazione del seno) a causa di un tumore: la ricostruzione mammaria autologa, ovvero con i tessuti prelevati dalla stessa paziente invece che con le protesi di silicone, è a tutti gli effetti una procedura rapida e sicura. Ma anche molto complicata e non alla portata di tutti i bisturi. Grazie a uno studio pubblicato sul Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (JPRAS) su 143 casi, l’ospedale romano si attesta tra i primi cinque a livello globale per velocità di recupero e dimissione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ricostruzione mammaria con i propri tessuti dopo il cancro al seno: al Policlinico Tor Vergata dimissioni in 24 ore e interventi più sicuri

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