Ipotesi infarto per Nadia Farès dopo il malore in piscina | aveva già avuto tre interventi al cuore

Dopo il malore in piscina a Parigi e il ricovero in coma farmacologico, le autorità stanno indagando sulla possibile causa dell’incidente dell’attrice. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che l’evento possa essere stato legato a un infarto, considerando gli interventi chirurgici al cuore subiti in passato. Le condizioni dell’attrice sono monitorate da vicino, mentre proseguono le verifiche mediche e investigative.

Dopo il malore improvviso dell'attrice Nadia Farès in piscina a Parigi e il coma farmacologico nel quale è costretta da giorni, le indagini continuano e stanno portando all'ipotesi di un infarto legato alla sua storia clinica, avendo già avuto tre interventi al cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Nadia Farès in coma farmacologico, l’attrice francese ha avuto un incidente nella piscina di una palestraÈ in coma Nadia Farès, l’attrice francese 57enne trovata priva di sensi sabato 11 aprile dopo un incidente nella piscina di una palestra.

Leggi anche: Nadia Farès è in coma farmacologico. L’attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedale

Panoramica sull’argomento

Nadia Fares, chi è l’attrice in coma dopo un incidente in piscinaNadia Fares si trova in stato di coma dopo l’incidente in piscina dell’11 aprile. Chi è e in quali film ha recitato (anche con Vincent Cassel) ... dilei.it

Nadia Farès è in coma: l’attrice francese trovata incosciente in piscina a ParigiNadia Farès in coma dopo incidente in piscina: l’attrice è in condizioni gravissime. Ecco cosa è successo e gli ultimi aggiornamenti. rumors.it