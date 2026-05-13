Il Liverpool mette gli occhi su Barcola | è lui l’erede designato per il post-Salah

Il Liverpool sta considerando l'acquisto di un esterno offensivo dal Paris Saint-Germain per la prossima sessione di mercato estivo. La società ha messo sotto osservazione il giocatore, che potrebbe diventare il sostituto di Salah una volta lasciato il club. La trattativa è in fase preliminare, ma ci sono già state alcune valutazioni sui potenziali passi successivi. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata dalle parti coinvolte.

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