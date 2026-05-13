Il PSG mette gli occhi su Julian Alvarez | è lui il grande obiettivo di Luis Enrique! Il piano

Il Paris Saint-Germain sta valutando l'acquisto di Julian Alvarez, considerato un obiettivo prioritario per l'allenatore Luis Enrique. La squadra francese ha iniziato a pianificare le strategie per rinforzare l’attacco nella fase centrale della stagione. La trattativa per il trasferimento del calciatore sudamericano è al centro delle discussioni tra i dirigenti del club, mentre il mercato si avvicina alla sua fase decisiva.

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