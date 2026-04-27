L’UEFA valuta l’ipotesi di escludere le squadre nazionali dalle competizioni europee in caso di commissariamento. La possibile sanzione potrebbe comportare perdite economiche fino a 300 milioni di euro. Questa discussione si inserisce in un quadro di recenti sviluppi che, tra gli altri, includono la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 e le dimissioni di Gabriele Gravina dalla guida della federazione nazionale.

Dopo la mancata qualificazione dell’ Italia ai Mondiali 2026 e le dimissioni di Gabriele Gravina come presidente della Figc, l’ipotesi di un’esclusione dei club italiani dalle competizioni europee è tornata nelle ultime ore, anche a causa dell’inchiesta sugli arbitri che ha portato all’autosospensione di Gianluca Rocchi da designatore degli arbitri di A e B. L’ipotesi di esclusione sarebbe stata evocata in relazione a possibili ingerenze politiche nella governance del calcio. Una prospettiva che, però, è stata in parte ridimensionata dalla stessa UEFA, che ha chiarito di non aver avuto contatti diretti e di limitarsi a monitorare la situazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Uefa, ipotesi esclusione coppe in caso di commissariamento. Perdite fino a 300 milioni

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