A Roma, si affronta il tema delle multiproprietà nel calcio, con particolare attenzione alle regole Uefa. I Friedkin, proprietari della squadra, temono di essere esclusi dalle competizioni europee a causa di questa normativa. La questione riguarda anche altri club, tra cui un team inglese, coinvolgendo un possibile impatto sulle partecipazioni nelle coppe continentali. La discussione si concentra sulle restrizioni imposte dall’ente che organizza le competizioni europee.

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© Calcionews24.com - Roma, il nodo Uefa sulle multiproprietà preoccupa i Friedkin: rischio esclusione dalle coppe europee per i giallorossi e per l’Everton!

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