Rimini studenti protagonisti di Mobilità Sicura – Strade Future al Liceo Einstein

Ieri, al Liceo Einstein di Rimini, si è concluso l’evento finale del progetto “Mobilità Sicura – Strade Future”. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Rimini e dalla Fondazione Piano Strategico, ha coinvolto gli studenti in attività e interventi dedicati alla sicurezza stradale e alla mobilità responsabile. L’obiettivo principale era sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti da adottare sulle strade.

Si è concluso ieri, giovedì 19 marzo, al Liceo Einstein di Rimini l’evento finale del progetto “Mobilità Sicura – Strade Future”, promosso dalla Provincia di Rimini e dalla Fondazione Piano Strategico per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e della mobilità consapevole. L’incontro è stato aperto dalla Fondazione Piano Strategico, seguito dall’intervento di Pierpaolo Deluigi della Provincia di Rimini, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e dell’educazione per promuovere comportamenti responsabili tra i ragazzi. Particolarmente coinvolgente è stato l’intervento di Giorgio Amati, giovane pilota riminese della Prima Ghinzani Motorsport, protagonista in importanti circuiti nazionali e internazionali di motoracing. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rimini, studenti protagonisti di “Mobilità Sicura – Strade Future” al Liceo Einstein Articoli correlati Torino, annullate 5 misure cautelari per gli studenti del liceo EinsteinAnnullate cinque delle sei misure cautelari emesse dalla procura dei minori di Torino per gli studenti del liceo Einstein in merito al volantinaggio... Guida Responsabilmente: il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo “Gaetano Salvemini” di SorrentoGuida Responsabilmente: il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento Avella (AV) –... Contenuti utili per approfondire Mobilità Sicura Temi più discussi: Sicurezza a bordo: i bus turistici protagonisti a Roma; Mobilità sicura, coinvolti oltre 5mila studenti; Con Guido Fai Strada: la campagna per oltre 2mila studenti pontini; Mobilità sostenibile, IIS Verona-Trento di Messina sul podio. Mobilità Sicura – Strade Future al Liceo Einstein di RiminiSi è svolto nella mattinata di giovedì 19 marzo, presso il Liceo Einstein di Rimini, l’incontro conclusivo del progetto Mobilità Sicura – Strade Future, ... chiamamicitta.it Studenti friulani sul podio nazionale: terzo posto nella gara della mobilità sostenibileIl team dell’IIS Il Tagliamento di Spilimbergo conquista il terzo posto nella gara nazionale di mobilità sostenibile a Rimini. nordest24.it “Comuni e Province per la Mobilità Sicura” ha coinvolto 5mila studenti di sei istituti veronesi, le forze dell'ordine e associazioni per la prevenzione degli incidenti stradali. GUARDA IL SERVIZIO #veronanetwork IIS Marie Curie Garda-Bussolengo Liceo S - facebook.com facebook Progetto Mobilità Sicura, tra i video premiati quello degli studenti del Foresi x.com