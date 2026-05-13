Il Lecco all' ultimo respiro | acciuffata la Pianese si vola ai quarti

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale dei play-off, il Lecco ha raggiunto la Pianese con un rigore siglato da Sipos al minuto 95, garantendosi così l'accesso ai quarti di finale. La squadra di Valente ha creato poche occasioni nel corso della partita, che si è conclusa con un gol della Pianese e una difesa attenta da parte dei toscani. Il risultato finale ha deciso il passaggio del turno, regalando un finale emozionante.

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Un finale degno di un film: il rigore di Sipos al 95? vale i quarti di finale dei play-off.La squadra di Valente costruisce poco per 70 minuti abbondanti, alla Pianese basta un gol e un’attenta difesa per accarezzare a lungo il passaggio del turno. All’ultimo respiro, l’episodio che decide la.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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