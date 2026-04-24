Lago di Como sotto controllo | multate due barche che sfrecciavano tra Como e Cernobbio

Con l’arrivo della primavera, le autorità hanno intensificato i controlli sulle acque del Lago di Como. Durante le verifiche, sono state multate due imbarcazioni che sfrecciavano tra Como e Cernobbio senza rispettare le norme di navigazione. La polizia di Stato ha spiegato di aver agito per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole tra i natanti che si spostano sul lago.

Con l’arrivo della stagione primaverile si intensificano i controlli della polizia di Stato sulle acque del Lago di Como, con l’obiettivo di prevenire incidenti nautici e verificare il rispetto delle norme sulla navigazione.I controlli sul primo bacinoL’attività è condotta dalla sezione acque.🔗 Leggi su Quicomo.it

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