Il ladro che ha rubato da una chiesa il teschio di una santa vissuta 800 anni fa

In Repubblica Ceca, una chiesa di Jablonne v Podjestedi è stata presa di mira da un ladro che ha sottratto il teschio di Santa Zdislava di Lemberk, una figura vissuta più di otto secoli fa. Il furto si è verificato all’interno di una teca di vetro situata nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, solitamente visitata da fedeli e turisti. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare il responsabile e recuperare il prezioso reperto.

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