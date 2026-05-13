Il ladro che ha rubato da una chiesa il teschio di una santa vissuta 800 anni fa
In Repubblica Ceca, una chiesa di Jablonne v Podjestedi è stata presa di mira da un ladro che ha sottratto il teschio di Santa Zdislava di Lemberk, una figura vissuta più di otto secoli fa. Il furto si è verificato all’interno di una teca di vetro situata nella chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, solitamente visitata da fedeli e turisti. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare il responsabile e recuperare il prezioso reperto.
È caccia al ladro in Repubblica Ceca, dove nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di Santa Zdislava di Lemberk, vissuta oltre 800 anni fa, che era conservato in una teca di vetro all'interno della chiesa di San Lorenzo e Santa Zdislava, nella città Jablonne v Podjestedi.🔗 Leggi su Today.it
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