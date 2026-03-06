Elettra Lamborghini racconta che una famosa collega le ha rubato una canzone che poi ha floppato miseramente | chi è?

Elettra Lamborghini ha rivelato che una nota collega le ha preso in prestito una sua canzone, che in seguito ha avuto scarso successo in classifica. La cantante ha condiviso il dettaglio durante un’intervista, spiegando come il brano, originariamente scritto da lei, sia stato pubblicato senza il suo consenso da un’altra artista. La canzone, poi, non ha raggiunto risultati positivi nelle vendite e nelle playlist.

Il retroscena inaspettato della canzone rubata: Elettra Lamborghini racconta di un brano pubblicato da un’altra artista e finito male in classifica. Scopriamo di seguito chi è la famosa collega colpevole di averle sottratto una hit! Leggi anche: Sapete chi fa i festini bilaterali che disturbano Elettra Lamborghini? Il nome vi lascerà sconvolti: ecco chi è Elettra Lamborghini non è certo nota per la diplomazia. La cantante, imprenditrice e personaggio televisivo ha costruito la propria immagine su spontaneità, ironia e una buona dose di provocazione. E anche questa volta non ha deluso le aspettative. Durante un’intervista dal tono leggero, la regina del twerking ha lanciato una dichiarazione che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Elettra Lamborghini si racconta a Elisa Maino - Sotto Sanremo 27/02/2026

Flora Tabanelli ed Elettra Lamborghini, cosa ci racconta dei giovani il «derby» tra le Olimpiadi e Sanremo: «Scoprire chi preferiscono è una sorpresa»Due modelli distanti a confronto: la campionessa di free style che ha vinto una medaglia di bronzo a Milano-Cortina e la cantante e influencer presente nell'ultima edizione del Festival della canzone ... corrieredibologna.corriere.it

Domenica In, la Lamborghini fa spettacolo: dal siparietto virale al racconto sul festino Elettra domina la puntataElettra Lamborghini protagonista a Domenica In tra gag virali e confessioni sulla settimana di Sanremo, incluso un episodio legato a un festino a Montecarlo. L’ingresso in studio ha subito cambiato il ... baritalianews.it

Ma quanto è bella Elettra Lamborghini A Sanremo, la nota ereditiera ha incantato tutti con outfit da sogno: bella anche la sua canzone. Simpaticissima e bellissima, quanti cuori merita - facebook.com facebook

I festini bilaterali arrivano anche sul Monte Titano Elettra Lamborghini si aggiunge agli ospiti del #SanMarinoSongContest e si esibirà nel corso della serata, cantando “Voilà”. Gli altri ospiti sono Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio Domani su San Mar x.com