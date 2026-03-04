Rame rubato da chiesa e palazzo a Santa Vittoria denunciato un 44enne

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per aver rubato rame da una chiesa e un palazzo a Santa Vittoria di Gualtieri. Le indagini, iniziate a novembre, si sono concentrate sui furti di pluviali e grondaie in rame che si sono verificati nella zona. Le forze dell'ordine hanno ricostruito i movimenti e identificato il responsabile.

Gualtieri (Reggio Emilia), 4 marzo 2026 - Sembra esserci uno sbocco alle indagini avviate lo scorso novembre per furti di pluviali e grondaie di rame, avvenuti a Santa Vittoria di Gualtieri. Almeno tre gli episodi, che hanno interessato il campo sportivo parrocchiale, la chiesa della frazione e gli alloggi di palazzo Greppi, tutto nel centro della frazione. Gli accertamenti dei carabinieri della locale caserma hanno portato alla denuncia per furto aggravato di un uomo di 44 anni, residente a Correggio, mentre si continua a indagare per risalire ai suoi complici. I furti, che avevano provocato evidenti danni, risalgono al 9, 16 e 25 novembre, compiuti per ottenere il prezioso metallo.