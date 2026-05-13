Il Kàlamos Festival ha concluso con successo la sua terza edizione, confermandosi come evento culturale ormai consolidato e molto atteso. Durante questa edizione sono state proposte nuove iniziative e il numero di partecipanti è aumentato rispetto agli anni precedenti. Il festival, nato come una scommessa, continua a espandersi e a richiamare un pubblico più vasto ogni anno.

Da scommessa culturale ad appuntamento ormai riconosciuto e atteso. Il Kàlamos Festival continua a crescere e chiude la sua terza edizione con numeri in aumento, nuove proposte e un pubblico sempre più ampio. Per tre giorni, dall’8 al 10 maggio, Lodi e Lodi Vecchio si sono trasformate in un laboratorio diffuso dedicato alla cultura classica, tra conferenze, spettacoli, laboratori e momenti di dialogo ispirati al tema dei "Cieli antichi". Una rassegna promossa dalla delegazione lodigiana dell’Associazione italiana di cultura classica che, anno dopo anno, sta consolidando la propria identità nel panorama culturale del territorio. "Questa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Kàlamos. Festival è un successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Baronissi, successo per il 4° Festival Coreografico ASI al Palairno “Nando Nobile”Si è svolto domenica 29 marzo, a Baronissi, presso il Palazzetto Palairno “Nando Nobile”, il 4° Festival Coreografico ASI, appuntamento dedicato alla...

Il Napoli Bike Festival apre con un sold out e grande successo di criticaLuca Simeone, Direttore del Napoli Bike Festival: “Il successo di pubblico e critica per la Randonnée di Napoli primo evento del Napoli Bike Festival...

Argomenti più discussi: Il Kàlamos Festival, la cultura classica come esperienza viva e condivisa; Il Kàlamos. Festival è un successo; Prende il via il Kàlamos Festival; Cosa fare a Lodi e provincia nel weekend: eventi di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.

Il Kàlamos Festival, «la cultura classica come esperienza viva e condivisa»Per tre giorni, dall’8 al 10 maggio, Lodi e Lodi Vecchio hanno accolto una decina tra conferenze, momenti performativi, attività formative e occasioni di dialogo, incentrate sul tema Cieli antichi, ... ilcittadino.it