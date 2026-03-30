Domenica 29 marzo si è svolto presso il Palazzetto Palairno “Nando Nobile” di Baronissi il 4° Festival Coreografico ASI, un evento dedicato alla danza e alla promozione del talento giovanile locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse compagnie di danza, che si sono esibite davanti a una giuria composta da esperti del settore.

Si è svolto domenica 29 marzo, a Baronissi, presso il Palazzetto Palairno “Nando Nobile”, il 4° Festival Coreografico ASI, appuntamento dedicato alla danza e alla valorizzazione del talento giovanile sul territorio. L’iniziativa è stata organizzata in sinergia dal Comitato Provinciale ASI Salerno e dall’ ASDAPS Accademia Sportiva Salernitana di Baronissi, con la collaborazione del dirigente nazionale ASI prof. Giancarlo Carosella. A condurre la manifestazione è stata la giornalista e conduttrice radiofonica Ersilia Gilio. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 100 atleti, appartenenti a otto associazioni del territorio provinciale, che si sono esibiti nelle varie discipline della danza, regalando al pubblico presente uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, successo per il 4° Festival Coreografico ASI al Palairno “Nando Nobile”

Articoli correlati

Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIOPresentato a Roma “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino RTV (tutti i giorni a partire dalle 18.

Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova...