Il governo Starmer perde i pezzi Ma il premier non molla la poltrona

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato da Keir Starmer sta attraversando un momento difficile, con tensioni e problemi interni che si fanno sempre più evidenti. Nonostante le difficoltà, il premier ha deciso di mantenere la posizione, resistendo alle pressioni esterne e alle voci di crisi. La situazione politica rimane complessa e si dipana tra scontri e tentativi di stabilità, mentre il leader laburista cerca di consolidare il suo ruolo.

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Keir Starmer (foto) si è aggrappato alla poltrona con le unghie mentre la situazione attorno al premier laburista precipita. Diversi membri del suo governo – con ruoli non da ministro – si sono dimessi nell’ambito della rivolta interna alla maggioranza contro la leadership di sir Keir dopo la devastante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio e quasi 100 deputati hanno invocato l’annuncio di un calendario verso le dimissioni, se non un’uscita di scena immediata. Ma Starmer ha ribadito di voler "continuare a governare" rivendicando il "mandato" popolare ricevuto alle politiche del 2024 nonostante la pressione ormai insostenibile e le conseguenze della crisi politica sull’economia nazionale: gli interessi sul debito pubblico si sono impennati ai massimi da 28 anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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