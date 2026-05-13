Il governo guidato da Keir Starmer sta attraversando un momento difficile, con tensioni e problemi interni che si fanno sempre più evidenti. Nonostante le difficoltà, il premier ha deciso di mantenere la posizione, resistendo alle pressioni esterne e alle voci di crisi. La situazione politica rimane complessa e si dipana tra scontri e tentativi di stabilità, mentre il leader laburista cerca di consolidare il suo ruolo.

Keir Starmer (foto) si è aggrappato alla poltrona con le unghie mentre la situazione attorno al premier laburista precipita. Diversi membri del suo governo – con ruoli non da ministro – si sono dimessi nell’ambito della rivolta interna alla maggioranza contro la leadership di sir Keir dopo la devastante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio e quasi 100 deputati hanno invocato l’annuncio di un calendario verso le dimissioni, se non un’uscita di scena immediata. Ma Starmer ha ribadito di voler "continuare a governare" rivendicando il "mandato" popolare ricevuto alle politiche del 2024 nonostante la pressione ormai insostenibile e le conseguenze della crisi politica sull’economia nazionale: gli interessi sul debito pubblico si sono impennati ai massimi da 28 anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il governo Starmer perde i pezzi. Ma il premier non molla la poltrona

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?????? L’Europa si sta RIVOLTANDO contro l’establishment. L’AfD tiene duro al 28%. Il Labour di Starmer è CROLLATO perdendo oltre 1000 seggi. Il governo della Romania è già FUORI. La gente è STUFA della politica UE. Bruxelles è in CADUTA LIBE x.com

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