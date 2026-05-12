Il partito Labour sta affrontando una crescente contestazione interna, mentre il premier ha dichiarato di voler proseguire nel suo mandato. Nel frattempo, il debito pubblico ha registrato un aumento significativo, suscitando preoccupazioni tra gli osservatori. La situazione politica del governo si fa più instabile, con divisioni sempre più evidenti all’interno del partito. La tensione tra le diverse fazioni si intensifica, lasciando presagire possibili sviluppi in tempi brevi.

Londra, 12 maggio 2026 – Si allarga la rivolta interna ai Laobour, il governo è diviso e la terra sotto i piedi di Starmer inizia a tremare. Ma il premier britannico non non intende arrendersi al fronte della maggioranza he chiede le sue dimissioni dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. "Mi assumo la responsabilità per i risultati delle elezioni. Il Regno Unito si aspetta da noi che continuiamo a governare. Cosa che intendo fare”, detto oggi Keir Starmer al consiglio dei ministri, aggrappandosi al “mandato” popolare ricevuto alle politiche del 2024. https:www.quotidiano.netvideoestericrisi-starmer-summit-a-downing-street-il-gatto-larry-imperturbabile-puh1kdcl Sono momenti difficili per Downing Street e il risultato non è per nulla scontato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rivolta dei Labour contro Starmer. Il premier non molla: “Voglio continuare a governare”. Ma il debito si impenna

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