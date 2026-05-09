Batosta per Starmer perde ma non molla È il trionfo di Farage

Da cms.ilmanifesto.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima politico teso, il leader del partito laburista ha subito una sconfitta durante le ultime elezioni, ma ha dichiarato di non voler rinunciare. Nel frattempo, il politico di minoranza ha ottenuto un risultato significativo. Il leader del partito di destra ha invece ottenuto una vittoria che definisce come un “trionfo”. Il leader del partito di governo ha affermato che il suo partito è stato scelto per affrontare le sfide attuali e che continuerà a farlo.

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