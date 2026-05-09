Batosta per Starmer perde ma non molla È il trionfo di Farage
In un clima politico teso, il leader del partito laburista ha subito una sconfitta durante le ultime elezioni, ma ha dichiarato di non voler rinunciare. Nel frattempo, il politico di minoranza ha ottenuto un risultato significativo. Il leader del partito di destra ha invece ottenuto una vittoria che definisce come un “trionfo”. Il leader del partito di governo ha affermato che il suo partito è stato scelto per affrontare le sfide attuali e che continuerà a farlo.
Regno Unito Le elezioni, amministrative in Inghilterra e per i parlamenti di Edimburgo e Cardiff, travolgono il Labour. Male anche i Tory Regno Unito Le elezioni, amministrative in Inghilterra e per i parlamenti di Edimburgo e Cardiff, travolgono il Labour. Male anche i Tory Resta perché ha fallito. «Il Labour è stato eletto per raccogliere queste sfide. E io non ho intenzione di sottrarmici. Non bisogna attenuare il peso di questi risultati e non lo farò. Sono negativi, lo ammetto». Così un terreo Keir Starmer ieri mattina presto, dopo una nefasta notte di veglia elettorale. Alla quale si andava preparando da mesi, viste le sciagure inanellate dalla sua premiership fin da quella colossale – benché argillosa – vittoria alle politiche di un paio di anni fa.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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