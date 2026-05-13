Il Giro di Sicilia arriva a Porto Empedocle | sosta in centro e accoglienza con prodotti tipici
Il Giro di Sicilia di auto storiche si ferma a Porto Empedocle, dove i partecipanti sostano nel centro della città. Durante la tappa, viene annunciata anche una proposta di accoglienza con prodotti tipici locali. La manifestazione, ormai consolidata, si svolge anche quest’anno, mantenendo la sua tradizione di attraversare diverse località dell’isola. La sosta nella città si inserisce nel percorso dell’evento che coinvolge numerose auto d’epoca.
Anche quest’anno il Giro di Sicilia di auto storiche farà tappa a Porto Empedocle confermando una presenza ormai diventata tradizione. Per il decimo anno consecutivo la manifestazione automobilistica attraverserà la città marinara nel corso della seconda tappa del percorso Selinunte – Marina di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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