A Montesilvano Colle arriva Mercanti in Fiera | una domenica al mese antiquari artigiani e prodotti tipici

A partire dal prossimo 12 aprile, e per tutte le seconde domeniche di ogni mese (dalle ore 9:00 alle 18:00), le antiche mura di Montesilvano Colle si trasformeranno in una vetrina d'altri tempi Nuovo appuntamento con i mercatini domenicali a Montesilvano Colle, con l'iniziativa Mercanti in Fiera": il fascino del tempo rivive nel cuore del borgo. Dal 12 aprile, ogni seconda domenica del mese, il centro storico ospiterà antiquari, artigiani e prodotti tipici. L'evento si fermerà a luglio e agosto per cedere il passo al cartellone degli eventi estivi. L'iniziativa nasce dalla collaborazione fra Comune e Pro Loco Montesilvano Aps. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sapeur al via in Fiera. Prodotti tipici, olio e vino. Spazio anche alla saluteTradizione, qualità e passione per la buona tavola tornano protagoniste a Forlì con la 23ª edizione di Sapeur, la fiera del prodotto tipico e genuino...

Fiera di San Sebastiano 2026: appuntamento a Rapallo con prodotti tipici, artigianato e intrattenimentoA Rapallo torna l'appuntamento con la Fiera di San Sebastiano, tradizionale e attesissimo evento invernale in programma quest'anno domenica 25...

Argomenti più discussi: Montesilvano. Manca l'acqua per rottura condotta Tavo. Riaperta la Lungofiume; Rottura della condotta a Farindola: senz’acqua l’ospedale di Penne e diversi comuni, disagi anche a Pescara Colli; Maltempo Pescara: interventi h24, tante le criticità; MALTEMPO: SMOTTAMENTO DISTRUGGE CONDOTTA IDRICA, OSPEDALE PENNE E COMUNI DEL PESCARESE SENZ'ACQUA.

A Montesilvano Colle arriva Mercanti in Fiera: una domenica al mese antiquari, artigiani e prodotti tipiciA partire dal prossimo 12 aprile, e per tutte le seconde domeniche di ogni mese (dalle ore 9:00 alle 18:00), le antiche mura di Montesilvano Colle si trasformeranno in una vetrina d'altri tempi ... ilpescara.it

TORNEO DI PADEL MASCHILE LIVELLO PRINCIPIANTE Un pomeriggio di sport, sorrisi, sfide e puro divertimento ti aspetta domenica 12 aprile dalle ore 16:30 presso il nostro centro! Premi Buffet Iscrizione: 20€ a persona Montesilvano Colle - facebook.com facebook