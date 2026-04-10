Il governo ha firmato un decreto per affrontare la siccità in Sicilia, con l'obiettivo di mantenere operativo il dissalatore di Porto Empedocle. Il nuovo commissario incaricato degli interventi urgenti ha annunciato che l'infrastruttura continuerà a funzionare per garantire l'approvvigionamento idrico nella regione. La decisione fa seguito all'emergenza legata alla carenza di acqua causata dalla prolungata siccità.

Il nuovo commissario per gli interventi urgenti commessi al fenomeno della siccità, Fabio Ciciliano, ha firmato ieri il suo primo atto: un decreto con il quale è stata disposta con carattere d’urgenza la proroga fino al 30 ottobre 2026 dell’esercizio provvisorio della cosiddetta 'Fase 1' dell’impianto di dissalazione di Porto Empedocle. In assenza del provvedimento, a partire da oggi il soggetto attuatore Siciliacque Spa avrebbe dovuto disporre lo spegnimento dell’impianto, con gravi conseguenze per l’approvvigionamento idrico dei cittadini dell’Agrigentino. L’impianto mobile di dissalazione, con una portata di 96 litri al secondo,... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Siccità in Sicilia, Ciciliano firma il decreto: garantita l'operatività del dissalatore di Porto Empedocle

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