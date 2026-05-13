Il genio di Vermeer nel decimo appuntamento della rassegna Barocco Incanto e Ragione Alle radici della modernità

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Decimo appuntamento della rassegna "Barocco. Incanto e Ragione. Alle radici della modernità" promossa dal circolo Acli Lamberto Valli in collaborazione con altre 24 tra associazioni ed enti del territorio forlivese. Giovedì 14 maggio, alle ore 20.45 verrà presentato il film "La ragazza con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Barocco protagonista: al via la rassegna "Incanto e ragione" tra musica, arte e pensiero

Leggi anche: Com'era la città nel Barocco? Viaggio alle radici di un’epoca tutta da riscoprire

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web