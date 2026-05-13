Il genio di Vermeer nel decimo appuntamento della rassegna Barocco Incanto e Ragione Alle radici della modernità
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Decimo appuntamento della rassegna "Barocco. Incanto e Ragione. Alle radici della modernità" promossa dal circolo Acli Lamberto Valli in collaborazione con altre 24 tra associazioni ed enti del territorio forlivese. Giovedì 14 maggio, alle ore 20.45 verrà presentato il film "La ragazza con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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