Prende il via giovedì 26 marzo alle 19.30, con l’appuntamento della “Mensa Sonora” al teatro parrocchiale di San Martino in Strada, la rassegna culturale promossa dal Circolo Acli Lamberto Valli, inserita nel più ampio programma di iniziative collegate alla mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee” ai Musei San Domenico. Il titolo scelto – “Barocco. Incanto e ragione. Alle radici della modernità” – rappresenta la chiave interpretativa di un percorso che intreccia linguaggi e discipline, con l’obiettivo di rileggere il Seicento come epoca fondativa del pensiero moderno. Il progetto coinvolge 23 tra associazioni ed enti e propone un ricco calendario: 14 eventi diffusi in vari luoghi della città e altri 10 ospitati nella Galleria del Monte, nel palazzo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, fino al prossimo 10 luglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Barocco protagonista: al via la rassegna "Incanto e ragione" tra musica, arte e pensiero

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