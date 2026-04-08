Com' era la città nel Barocco? Viaggio alle radici di un’epoca tutta da riscoprire

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il secondo incontro della rassegna “Barocco. Incanto e ragione. Alle radici della modernità”, promossa dal circolo Acli Lamberto Valli Aps con la collaborazione di 23 enti e associazioni locali. La manifestazione si propone di esplorare le caratteristiche della città durante il periodo barocco, offrendo un approfondimento sulle sue radici storiche e artistiche. L’evento si inserisce in un percorso di studi dedicato a riscoprire questa epoca.

Si avvicina il secondo appuntamento della rassegna “Barocco. Incanto e ragione. Alle radici della modernità”, promossa dal circolo Acli Lamberto Valli Aps insieme a una rete di altri 23 tra enti e associazioni del territorio forlivese. L'incontro si svolgerà venerdì 10 aprile alle 20.45 presso la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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