Il futuro delle aree interne tra Legge Montagna e sicurezza idraulica al centro dell' assemblea di Cna colline forlivesi

Martedì sera, nell’ex chiesa dei servi di Forlimpopoli, si è tenuta l’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi, con la partecipazione di oltre 100 persone tra imprenditori e altri rappresentanti del territorio. Al centro dei dibattiti le questioni legate al futuro delle aree interne, con un focus sulla Legge Montagna e sulla sicurezza idraulica. L’evento ha visto confronti tra presenti su temi di interesse locale e regionale.

L'ex chiesa dei servi di Forlimpopoli ha ospitato martedì sera l'assemblea annuale di Cna Colline forlivesi, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone fra imprenditrici, imprenditori e altri stakeholder del territorio. L’appuntamento ha acceso i riflettori su due recenti novità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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