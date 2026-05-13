Il futuro delle aree interne tra Legge Montagna e sicurezza idraulica al centro dell' assemblea di Cna colline forlivesi

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera, nell’ex chiesa dei servi di Forlimpopoli, si è tenuta l’assemblea annuale di Cna Colline forlivesi, con la partecipazione di oltre 100 persone tra imprenditori e altri rappresentanti del territorio. Al centro dei dibattiti le questioni legate al futuro delle aree interne, con un focus sulla Legge Montagna e sulla sicurezza idraulica. L’evento ha visto confronti tra presenti su temi di interesse locale e regionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'ex chiesa dei servi di Forlimpopoli ha ospitato martedì sera l'assemblea annuale di Cna Colline forlivesi, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone fra imprenditrici, imprenditori e altri stakeholder del territorio. L’appuntamento ha acceso i riflettori su due recenti novità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Impresa e territorio: il futuro delle aree interne al centro dell'assemblea Cna Colline forlivesi“Impresa e territorio: evoluzioni normative per aree interne, prospettive e nuovi modelli economici” è il titolo dell’assemblea annuale di Cna...

Cna Colline Forlivesi: il futuro delle aree interne e della Legge Montagna? Punti chiave Come influenzerà la Legge Montagna le risorse dei comuni appenninici? Perché i nuovi criteri di pendenza rischiano di penalizzare le...

Temi più discussi: Centralità ambientale della Montagna; Cna Colline forlivesi e le aree interne; Impresa e territorio: il futuro delle aree interne al centro dell'assemblea Cna Colline forlivesi; Esclusi dai comuni montani, i sindaci vanno a Roma.

Montagna, spariti tre Comuni. Ristretti i confini delle aree interneFosdinovo, Tresana e Podenzana escono dall’elenco dei comuni montani, e quindi dal perimetro delle aree interne. Ma a rischio sarebbero anche Aulla e Villafranca. Tre comuni lunigianesi cancellati ... lanazione.it

Legge montagna, gli esclusi ricorrono al TarEsclusi dalla legge della montagna, Cupramontana, Staffolo e Mergo preparano il ricorso al Tar. Una delegazione di sindaci: Michele Vittori di Cingoli, Sauro Ragni di Staffolo, Enrico Giampieri di ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web