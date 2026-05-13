Il fotografo Moiz Al Salhi rischia la vita | Ho documentato l’orrore di Gaza ora quel dolore mi appartiene

Un fotografo ha raccontato di aver documentato le devastazioni a Gaza, rischiando la vita durante i bombardamenti e la carestia. Ha descritto come alcune immagini mostrino neonati affetti da topi e ha parlato della propria esperienza di sopravvivenza in condizioni estreme, mentre si trovava tra le macerie e il dolore della popolazione locale. Le sue parole evidenziano il prezzo personale di un lavoro svolto in circostanze estremamente difficili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui