Prosciutto experience & much more la nuova esperienza di Stayinveneto al salumificio Fontana
Domenica 19 aprile, presso il Salumificio Giovanni Fontana a Este, si terrà un evento dedicato agli amanti della gastronomia, in occasione di ESTE IN FIORE. L'iniziativa, intitolata
Domenica 19 aprile - Salumificio Giovanni Fontana, Este (PD) in occasione di ESTE IN FIORE.Un viaggio tra aromi, tradizione e gusto innovativo! Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vere eccellenze del Veneto.Visita e degustazione prodotti allo storico Salumificio Giovanni Fontana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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