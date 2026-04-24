Il regista Riccardo Milani parteciperà a un evento a Opi il 27 aprile, incontrando la Fondazione Magna Carta. L'iniziativa, legata al progetto Aquila Capitale 2026, mira a trovare soluzioni per fermare lo spopolamento dei borghi montani. L'attenzione si concentra sulla situazione di alcune comunità che rischiano di scomparire a causa dell'abbandono e della diminuzione della popolazione.

? Cosa sapere Il regista Riccardo Milani incontra la Fondazione Magna Carta a Opi il 27 aprile.. L'iniziativa per Aquila Capitale 2026 punta a contrastare lo spopolamento dei borghi montani.. Lunedì 27 aprile alle ore 11, la sala consiliare del Comune di Opi ospiterà il primo incontro del ciclo dedicato alle aree fragili, con il regista Riccardo Milani protagonista di un confronto sul futuro dei borghi montani. Siamo nel cuore dell’Appennino, tra le montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove il silenzio dei vicoli non è solo assenza di rumore, ma un segnale che interroga chi vive queste terre. L’evento, intitolato Aree interne in cammino: quel mondo a parte che attrae, nasce da una iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata dalla Fondazione Magna Carta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borghi in pericolo: il regista Milani sfida lo spopolamento a Opi

Notizie correlate

D’Agostino a Calitri: “Valorizzare i borghi per fermare lo spopolamento”Il congresso di Forza Italia a Calitri ha evidenziato il ruolo dei borghi come risorsa strategica per il territorio.

Seta e rinascita: il modello San Floro sfida lo spopolamentoIl 1 aprile 2026, all’interno del Senato della , Miriam Pugliese ha trasformato un convegno nazionale sui borghi in una piattaforma di rivendicazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Taranto, attimi di panico nel Borgo; Alto casertano, torna il Conca Film Festival: piccoli borghi, grandi visioni; QUARTIERI STADIO E BORGO MILANO; Ponte 25 aprile in Abruzzo: l’allerta meteo dell’ultima ora cambia i piani, ecco dove andare in sicurezza.

Tornano gli eventi dei Borghi del Turano con un calendario ricco e variegato tra maggio e giugno x.com

La provincia di Cosenza ospita alcune delle perle più affascinanti del Parco Nazionale del Pollino. Ognuno di questi borghi ha un'identità unica, profondamente legata alla storia, alla cultura e alla morfologia del territorio. Cerchiara di Calabria Conosciuta co - facebook.com facebook