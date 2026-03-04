Turismo é Lavoro | incontro tra imprese locali e talenti del territorio
Il comune di Fasano ha annunciato che il 19 marzo 2026 si terrà la quinta edizione del Job Day intitolato “Turismo (è) lavoro”. L’evento si svolgerà nella sala polifunzionale de I Portici presso la Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. All’iniziativa parteciperanno imprese locali e talenti del territorio, offrendo un’opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico.
Al via la call per l’adesione gratuita delle aziende. Iniziativa inserita nel progetto regionale “Punti Cardinali For Work” FASANO – L’Amministrazione comunale annuncia la quinta edizione del Job Day “Turismo (è) lavoro”, in programma giovedì 19 marzo 2026 nella sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. L’evento è promosso dal Comune di Fasano all’interno del progetto ‘Orizzonte 360°’, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, e realizzato in collaborazione con un ampio partenariato territoriale. Le aziende... 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Imprese del turismo. Incontro a MilanoIl TFP Summit Milano 2026 è un appuntamento dedicato all’incontro tra le imprese del turismo e chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali...
Leggi anche: Imprese e lavoro, più ombre che luci nel 2026: in calo imprese e investimenti, regge solo il turismo
Una selezione di notizie su Turismo é Lavoro incontro tra imprese...
Discussioni sull' argomento Turismo (é) Lavoro: incontro tra imprese locali e talenti del territorio; Mercato del lavoro nel turismo tra opportunità, imprese, dati e professioni a confronto; Job Day delle Valli Brembana e Imagna: il 5 marzo incontro con le aziende del settore turistico; Il turismo punta sulle competenze.
Turismo (é) Lavoro, il 19 marzo il 5 Job Jay della Città di FasanoFASANO – L’Amministrazione comunale annuncia la quinta edizione del Job Day Turismo (è) lavoro, in programma mercoledì 19 marzo ... osservatoriooggi.it
Turismo: le Isole di Sicilia protoganiste all'ITB di Berlino #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
A Trieste la XVII Convention nazionale di @Federcongressi con la partecipazione del ministro del Turismo @DSantanche e del presidente del Friuli-Venezia Giulia @M_Fedriga. Il settore congressuale gioca un ruolo importante nella promozione del Made i x.com