Turismo é Lavoro | incontro tra imprese locali e talenti del territorio

Il comune di Fasano ha annunciato che il 19 marzo 2026 si terrà la quinta edizione del Job Day intitolato “Turismo (è) lavoro”. L’evento si svolgerà nella sala polifunzionale de I Portici presso la Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. All’iniziativa parteciperanno imprese locali e talenti del territorio, offrendo un’opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico.

L'Amministrazione comunale annuncia la quinta edizione del Job Day "Turismo (è) lavoro", in programma giovedì 19 marzo 2026 nella sala polifunzionale de I Portici – Biblioteca di Comunità "Ignazio Ciaia". L'evento è promosso dal Comune di Fasano all'interno del progetto 'Orizzonte 360°', finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso "Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", e realizzato in collaborazione con un ampio partenariato territoriale.

