Ad Agrate torna il Festival della Letteratura, giunto alla sua quarta edizione, con una nuova veste chiamata “Zagrang!”. L’evento, che si svolgerà in due giorni, propone un’ampia varietà di linguaggi contemporanei, tra cui immagini, musica, performance e fumetti. La manifestazione mira a esporre come la letteratura possa uscire dai libri per coinvolgere diversi mezzi espressivi e ambiti artistici, favorendo la contaminazione tra di essi.

La letteratura esce dai libri e si trasforma in immagini, musica, performance e fumetti. Torna ad Agrate il Festival della Letteratura, alla quarta edizione, ma con una nuova identità: “ Zagrang! “, due giorni dedicati ai linguaggi contemporanei del racconto e alla contaminazione tra arti diverse. Sabato e domenica l’Auditorium Mario Rigoni Stern della Cittadella della Cultura (via Ferrario 53) ospiterà incontri, laboratori, spettacoli e talk con il fumetto come filo conduttore della manifestazione. Promosso dal Comune e organizzato da Lateres, il festival è diretto da Davide Passoni, poeta e fumettista, mentre la locandina è firmata dall’artista agratese Sara Arosio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Festival della letteratura. Linguaggi contemporanei immagini e performance. Ad Agrate arriva ’Zagrang!’

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