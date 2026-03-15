Il benvenuto a chi arriva ad Agrate | Siamo un laboratorio di integrazione

Da ilgiorno.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Agrate, un evento ha accolto i nuovi residenti con un messaggio di integrazione, sottolineando il ruolo della comunità come un laboratorio di convivenza. La festa si è svolta in una città in evoluzione, dove il 34% delle famiglie è composto da single, e i dati demografici indicano un saldo negativo tra nascite e decessi. La manifestazione ha riunito cittadini di diverse età e provenienze, riflettendo le trasformazioni del territorio.

La festa per i nuovi agratesi in una città che cambia. Fra single, che sono ormai anche qui come nei grandi centri il 34% delle famiglie, e culle vuote, con più morti che nati, e 1.653 stranieri in arrivo da 75 paesi, "siamo un laboratorio di integrazione". Così il sindaco Simone Sironi ai neo-residenti, accolti come ogni anno in sala consiliare con tutti gli onori. Un momento di scambio e di conoscenza, un modo per strappare a un certo senso di smarrimento chi si trasferisce in questo spicchio di Brianza e per dire a tutti "benvenuti a casa". "Traslocare non è solo un cambio di indirizzo – sottolinea il primo cittadino –. Significa iniziare a costruire relazioni, scoprire opportunità, prendere parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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